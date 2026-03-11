El edificio de 81 viviendas de Novo Mesoiro, en A Coruña, por fin será ocupado: "A tiempo para la hipoteca"

Después de más de dos años esperando, alrededor de 80 familias de A Coruña podrán por fin entrar a vivir en sus nuevas casas. Son las mismas personas que hace menos de un mes se pusieron en contacto con Quincemil desesperadas, sin saber qué hacer ante la incertidumbre.

"Nos mintieron con los plazos", aseguraban entonces a este medio. Y es que, a pesar de que el edificio ubicado en los números 17 y 19 de la avenida Novo Mesoiro estaba listo para entrar a vivir, pasaban los meses y no había ni rastro de las llaves.

La entrega de las viviendas se ha retrasado entre tres y cuatro meses respecto a lo previsto en el contrato, donde figuraba que se haría efectiva entre noviembre y diciembre como muy tarde. Este martes, 11 de marzo, la promotora pudo por fin trasladar la noticia que los propietarios llevaban meses esperando: "Ya tenemos todos los permisos de la promoción de la Avenida Novo Mesoiro 17-19".

Al tratarse de viviendas de protección autonómica (VPA), era necesaria la calificación definitiva por parte de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. Para ello se requería la documentación correspondiente por parte de la promotora, en este caso Astuga. Una vez revisada por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), los propietarios ya pueden acudir a las notarías para formalizar la compra.

La espera ha obligado a algunos compradores a alquilar trasteros para guardar los muebles que habían comprado con ilusión para sus nuevos hogares. Ahora, por fin, podrán empezar a desempolvarlos y preparar la mudanza.

Muchos también tuvieron que convencer a sus caseros para prolongar sus contratos de alquiler mientras llegaban las llaves. No fue el caso de Noe, una de las afectadas, que dejó su piso antes de tiempo tras recibir garantías de que la entrega sería inminente.

"No fue así. Desde entonces estamos viviendo en casa de un familiar, a 70 kilómetros de A Coruña. Llevamos más de un año con promesas de entrega que nunca se cumplen", explicaba.

Problemas con la hipoteca

Otro de los principales problemas para los compradores era la hipoteca. "Las entidades bancarias nos han ido dando prórrogas para las ofertas hipotecarias, pero ya nos han avisado de que no pueden ampliarlas más y que nos subirán las condiciones. Nosotros también tenemos hasta el 13 de marzo para firmar", señalaba Nerea, otra de las afectadas.

Finalmente, a tan solo dos días de ese límite, los propietarios han recibido el esperado correo de confirmación.

Ahora deberán concertar cita con las notarías asignadas por la promotora para firmar la compra. Para ello, primero tendrán que contactar con Astuga con el fin de "coordinar la disponibilidad de las partes firmantes".

A pesar de los retrasos, algunos propietarios respiran aliviados. "Aún llegamos a tiempo para la hipoteca", asegura uno de los compradores que esta mañana recibió la esperada noticia.