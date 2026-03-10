Los bomberos de A Coruña volverán a Novo Mesoiro tras el fallo en el recorrido por el día del patrón

Un pequeño fallo en el recorrido durante el día del patrón de los bomberos dejó a muchos niños con ganas de saludar a sus ídolos. En principio, estaba previsto que los profesionales llegaran hasta la última calle del barrio, dando la vuelta por Ribeira Sacra y Fragas do Eume. Sin embargo, al llegar a la última rotonda de la avenida de Novo Mesoiro, regresaron hacia abajo.

Varios niños esperaban allí la llegada de la caravana de bomberos. Por eso, el próximo domingo volverán al barrio para saludar a los pequeños que se quedaron con ganas de conocer a los profesionales.

Ayuntamiento, bomberos y asociación vecinal se pusieron de acuerdo para programar un nuevo día y una hora en la que volver a visitar la zona. La cita será el próximo domingo a las 11:30 horas en el parque de la Tirolina.

De esta forma, este domingo 15 de marzo los bomberos regresarán al barrio, donde estarán con sus camiones "para conocer a sus héroes de cerca", tal y como han compartido en las redes sociales de la Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro.

"Sabemos que el pasado domingo algunos peques se quedaron con ganas de ver a los bomberos… ¡pero no os preocupéis! Este domingo 15, a las 11:30, vuelven al Parque de la Tirolina", informaron.

Se trata así de una actividad dirigida a los niños del barrio que, el domingo pasado, cuando los bomberos salieron a celebrar a su patrón, pidieron poder conocerlos más de cerca, según han explicado desde el Ayuntamiento.