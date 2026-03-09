Los clientes de las gasolineras de A Coruña, enfadados con los precios: "Ha subido muchísimo"

El precio del combustible ha vuelto a subir en los últimos días y la subida ya se nota en las gasolineras de A Coruña.

Conductores que repostaban este lunes por la mañana mostraban su preocupación por el encarecimiento de la gasolina y el diésel, que vuelve a impactar directamente en la economía diaria de quienes utilizan el coche para trabajar o desplazarse.

En varias estaciones de servicio de la ciudad, los usuarios coincidían en señalar que llenar el depósito cuesta cada vez más.

Muchos aseguran que la subida ha sido especialmente rápida en los últimos días y que el incremento se percibe claramente cada vez que pasan por el surtidor.

Manu Veiga, uno de los conductores que repostaba esta mañana, resumía la sensación generalizada entre muchos usuarios. "Es una pasada, ha subido muchísimo", afirmaba mientras llenaba el depósito de su coche.

Otros conductores explican que, aunque intentan mantener sus hábitos de consumo, cada vez obtienen menos combustible por el mismo dinero. Es el caso de Jesús López, que asegura que no ha cambiado la cantidad que suele gastar. "Le echo siempre lo mismo, pero ahora me rinde menos", comentaba.

Para quienes dependen del coche para trabajar, la subida es especialmente difícil de asumir. Loly Real, que también repostaba esta mañana, señalaba que no tiene margen para reducir el gasto. "Tengo que trabajar y no me queda otra", explicaba.

La subida también genera dudas entre algunos usuarios sobre las razones del incremento. Ana Pose mostraba su incredulidad ante las explicaciones que relacionan el encarecimiento con conflictos internacionales. "Es una salvajada lo que ha subido. No me creo que sea por la guerra, fue al día siguiente", aseguraba.

Mientras tanto, el aumento del precio del combustible vuelve a convertirse en una de las principales preocupaciones para muchos conductores, especialmente en un contexto en el que otros gastos cotidianos también siguen al alza.

En las gasolineras coruñesas, la escena se repite: conductores mirando el marcador del surtidor con resignación mientras el precio final sigue creciendo.