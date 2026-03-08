Inés Rey: "Que las mujeres tengamos la mitad de oportunidades, además de injusto, es una pérdida de recursos enorme"

La alcaldesa de A Coruña analiza la programación municipal del 8M al mismo tiempo que señala que pese a que se ha avanzado mucho, "todavía hay brechas salariales, desigualdades en el acceso a determinados puestos de responsabilidad y situaciones de violencia que afectan de manera específica a las mujeres"

Contenido patrocinado

La alcaldesa de A Coruña analiza la programación municipal del 8M y reflexiona sobre los retos pendientes en materia de igualdad, desde la visibilidad de referentes femeninos hasta la violencia digital

El Ayuntamiento ha presentado la programación del 8M. ¿Qué representa esta fecha para A Coruña?

El 8 de marzo no es un trámite en el calendario, es una llamada colectiva a mirar de frente la desigualdad que todavía existe. Hemos avanzado mucho en las últimas décadas, pero todavía hay brechas salariales, desigualdades en el acceso a determinados puestos de responsabilidad y por supuesto, situaciones de violencia que afectan de manera específica a las mujeres. Por eso es importante mantener el compromiso institucional y también implicar a toda la sociedad en ese objetivo de avanzar hacia una igualdad real y efectiva.

Este año la programación municipal se presenta bajo el lema "Mulleres reais liderando o cambio". ¿Qué mensaje quiere transmitir el Ayuntamiento con esa idea?

Queremos reivindicar que el cambio social no llega solo, se construye. Y en ese cambio las mujeres están teniendo un papel fundamental. Cuando hablamos de mujeres reales hablamos de mujeres muy diversas: de diferentes edades, orígenes, profesiones y realidades vitales. Esa diversidad es la que está transformando nuestra sociedad. Por eso es importante visibilizarla y reconocer el liderazgo que muchas mujeres están ejerciendo en ámbitos muy distintos.

¿Qué actividades destacaría dentro de la programación organizada por el Ayuntamiento?

Hemos preparado una programación muy amplia y descentralizada, pensada para llegar a distintos públicos. Una parte importante está dirigida a la infancia y a la juventud, porque creemos que la educación en igualdad es fundamental. En los centros educativos se está desarrollando el concierto–cuentacuentos Cambia el cuento, que busca desmontar estereotipos desde edades tempranas, y también talleres de juguetes igualitarios.

También habrá espacios de reflexión, como el encuentro Mujeres que son y están, que reunirá a diferentes voces para hablar de feminismo desde una perspectiva diversa e interseccional. Además, organizamos un ciclo de charlas sobre salud de las mujeres que abordará cuestiones como la menopausia, la salud mental o la relación con la alimentación o la menopausia. Hemos querido apostar por una programación para todos los públicos porque entendemos el feminismo como un eje vertebrador y que no perdiese su perspectiva pedagógica y divulgativa. Ha sido un gran esfuerzo por parte del equipo de la concejalía de Igualdad.

La programación también incluye actividades relacionadas con la tecnología y las redes sociales. ¿Por qué es importante abordar estos temas desde la perspectiva de género?

Porque hoy el entorno digital es uno de los espacios donde se construyen muchas de las dinámicas sociales. Yo recuerdo que mi madre me preguntaba "¿Con quién quedaste?" o "¿Y con quién vas?", ahora hay que preguntar con quién hablas. El acceso a los contenidos, los algoritmos, las redes sociales o la inteligencia artificial influyen en cómo entendemos la realidad porque son un amplificador de la sociedad. Y la sociedad tiene sesgos. Por eso es importante reflexionar sobre estos temas y fomentar que haya más mujeres participando en los ámbitos tecnológicos, en la innovación y en los espacios donde se toman decisiones sobre el futuro digital.

¿Cree que una mayor presencia femenina en las ramas STEAM es lo que ayudará a corregir estos sesgos?

Si las mujeres no estamos presentes en los espacios donde se diseñan esas herramientas, corremos el riesgo de que la desigualdad se reproduzca. Por eso es fundamental que haya más mujeres en la tecnología, en la investigación y en los espacios de decisión a todos los niveles. No es que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, aportemos de facto una perspectiva feminista allí donde estamos. Ojalá fuese tan fácil.

La diferencia es que cuando está una mujer hay una mirada nueva, una forma de crear nueva, un cambio en la estructura. Y eso no es exclusivo de la tecnología, pasa en todos los ámbitos. Las mujeres somos el 51% de la población, no un colectivo y que tengamos la mitad de oportunidades además de injusto, es una pérdida de recursos enorme.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, durante el ciclo "Mulleres de cine". Concello da Coruña

En su intervención habló también de la violencia digital y de fenómenos como el uso de la palabra "charo" para desacreditar a mujeres en redes. ¿Hasta qué punto es preocupante esta tendencia?

Es preocupante porque es una forma de violencia simbólica que busca expulsar a las mujeres del espacio público. Cuando una mujer opina, participa en política o defiende derechos, a menudo se enfrenta a campañas de insultos o de desprestigio que intentan ridiculizarla o desacreditarla. El uso de etiquetas como "charo" no es una broma inocente: es una manera de decirle a las mujeres que se callen o que no participen. Y eso tiene un efecto muy claro, que es intentar limitar la participación de las mujeres en el debate público.

¿Cree que esa violencia digital es uno de los nuevos retos del feminismo?

Sin duda. El machismo, como cualquier fenómeno social, va cambiando y adaptándose. Hoy vemos nuevas formas de violencia que se producen en el entorno digital. Por eso es importante abordarlas desde la educación, desde la legislación y desde la concienciación social.

Las redes sociales deberían ser espacios de participación democrática, no lugares donde las mujeres tengan que soportar ataques o campañas de odio por el hecho de opinar. Y se acabó el anonimato: nombre y DNI. Precisamente porque aunque las redes son ámbitos privados en tanto que son empresas, se usan como espacio público. Y en el espacio público la injuria, la calumnia, la amenaza o la difusión de ciertos contenidos está penado.

En los últimos días usted participó también en un foro sobre mujeres referentes. ¿Qué papel juegan esos referentes en el avance hacia la igualdad?

Son fundamentales. Los referentes ayudan a abrir caminos y a ampliar el imaginario colectivo de lo que es posible. Cuando una niña o una joven ve a mujeres liderando proyectos, dirigiendo empresas, participando en la ciencia o ocupando espacios de decisión, entiende que esos espacios también le pertenecen. La visibilidad es una herramienta muy poderosa para romper techos de cristal.

Más allá del 8M, ¿cuáles diría que son hoy los principales retos en materia de igualdad?

Tenemos varios retos importantes. Uno es seguir avanzando en la igualdad laboral y en la presencia de mujeres en los espacios de poder y decisión. Otro es seguir combatiendo la violencia machista en todas sus formas. Y también debemos seguir trabajando para que la igualdad esté presente en todas las políticas públicas, desde la educación hasta la innovación o el urbanismo.

Durante la presentación de la campaña también reclamó a la Xunta un centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en A Coruña.

Sí, porque creemos que es una necesidad clara. Estos centros ofrecen atención psicológica, jurídica y social inmediata a las víctimas de violencia sexual. La Xunta decidió, con recursos del Estado, ponerlos en marcha en otras ciudades. Les felicito por crear esa red pero A Coruña todavía no cuenta con uno propio a pesar de ser el área más poblada de Galicia.

No tiene sentido que una mujer que sufre una agresión sexual tenga que desplazarse a otra ciudad en un momento tan delicado. La proximidad del recurso es fundamental y por eso pedimos a la Xunta que corrija esta situación.

Para terminar, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a la ciudadanía con motivo del 8M?

Que la igualdad es una tarea colectiva. Las instituciones tenemos una responsabilidad muy clara, pero también es necesario el compromiso de toda la sociedad. El 8 de marzo es una oportunidad para visibilizar avances, para reconocer el talento de muchas mujeres y para seguir trabajando por una ciudad más justa, más democrática y con más oportunidades para todas las personas.