La Guardia Civil investiga a un vecino de Curtis (A Coruña) por 10 presuntos incendios forestales

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha iniciado la segunda fase de la operación Torunda, dirigida a esclarecer varios incendios forestales ocurridos en distintos municipios de la provincia.

Un vecino de Teixeiro está siendo investigado como presunto autor de 10 incendios forestales registrados entre el 31 de julio y el 24 de agosto de 2025 en Curtis, Oza-Cesuras, Sobrado dos Monxes, Toques y Melide.

La operación se activó tras el incendio acaecido el 30 de julio de 2025 en Oza-Cesuras, que ya condujo en noviembre pasado a la detención de este mismo varón como presunto responsable de 11 incendios.

La investigación posterior permitió vincularlo a otros 10 incendios forestales, motivando su nueva investigación.

Los agentes del Seprona destacan que los incendios forestales no solo destruyen flora y fauna, sino que también ponen en riesgo vidas humanas y propiedades.

Por ello, las autoridades hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana y recuerdan la importancia de la prevención para proteger los montes y frenar este tipo de delitos.