El parque del Observatorio de A Coruña ya tiene fecha de apertura al público: el martes 10 de marzo

El parque del Observatorio reabrirá al público el 10 de marzo. Tras más de seis meses de obras, condicionadas por las lluvias de este invierno, será por fin posible visitar este espacio, una demanda histórica del Agra do Orzán que ahora se hace realidad.

Los vecinos del barrio podrán disfrutar desde el próximo martes de esta zona verde, según informó la alcaldesa, Inés Rey, en Cita en María Pita y confirmaron fuentes municipales a Quincemil.

"Un barrio como el de Agra con unas 30.000 personas y sin nada verde, sin un espacio para los niños y niñas, y la gente mayor, salvo la plaza de As Conchiñas, necesita un lugar como este", señala la presidenta de la Asociación de Vecinos de Agra do Orzán, Flor Antelo.

El parque del Observatorio cuenta con una parte de la superficie cedida por el Estado, la correspondiente a los terrenos que eran de la Aemet, y otra proveniente de una cesión gratuita de más de 3.000 metros cuadrados de una parcela colindante al parque, el antiguo solar de las Adoratrices.

El Pleno aprobó a finales de julio el convenio urbanístico necesario para adoptar esta medida, que además de dar cumplimiento a una sentencia firme del TSXG —que reconoció como suelo urbano consolidado una parte de la parcela del ámbito POL M-22, el solar de las Adoratrices— permitirá aprovechar como área verde y espacio libre de uso público esa superficie, que, además, urbanizará la promotora que ostenta la titularidad de este ámbito.

Así, tras conseguir la cesión de los terrenos de la Aemet, se adaptaron los nuevos vallados interiores alrededor del edificio del Observatorio; y, ya en el último tercio del año, el Concello acometió la demolición de los muros perimetrales que impedían el acceso al parque. Ahora, por fin, los vecinos ya saben cuándo podrán visitarlo: desde el 10 de marzo.