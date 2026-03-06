Arteixo (A Coruña) celebra el 8M: este es el programa completo

El Concello de Arteixo pone en marcha hoy, 6 de marzo, la programación organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer, que este año se celebra bajo el lema "Mulleres impulsoras do cambio". Las actividades se desarrollarán a lo largo del mes de marzo e incluyen propuestas culturales, actos simbólicos y espacios de reflexión sobre el papel de las mujeres en la sociedad.

La programación arranca esta tarde a las 20:30 horas en el Auditorio del Centro Cívico Cultural Manuel Murguía, con la representación de la obra "Manual de patronaxe", de la compañía Teatro do Noroeste. Esta actividad cultural abre el calendario de actos conmemorativos organizados por el Concello.

El 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, la fachada del Concello de Arteixo se iluminará como gesto simbólico para visibilizar el compromiso con la igualdad.

X Jornada "Arteixo Activo… en Feminino"

El programa culminará el 27 de marzo, entre las 17:30 y las 19:30 horas, con la celebración de la X Xornada "Arteixo Activo… en Feminino" en el Centro Tecnológico de Arteixo.

El encuentro comenzará con la lectura del manifiesto, a cargo de Inés Ramos Álvarez, concejala de Igualdad, Servicios Sociales, Sanidad y Educación. A continuación se celebrará una mesa redonda con la participación de:

Ana Ramos Ramos, de la Asociación Mulleres do Sector Público

Andrea Manuela García Corzo, del Fondo Galego de Cooperación

Ana López Lorenzo, de la Asociación Mulleres en Igualdade

Durante la jornada también tendrá lugar el acto de reconocimiento "Mulleres de Arteixo 2026", que distingue a mujeres del municipio por su contribución al asociacionismo local. Las homenajeadas en esta edición serán: