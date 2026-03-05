Adega denuncia episodios de vertidos en el río Valiña en Culleredo y Cambre (A Coruña)

La organización ecologista Adega ha puesto el foco en la situación del río Valiña, donde asegura que se están produciendo vertidos de forma recurrente en al menos dos puntos situados en los municipios de Culleredo y Cambre.

Según explica la entidad en un comunicado, estos episodios se producen especialmente cuando se registran lluvias intensas y el caudal del río aumenta. Adega advierte de que esta situación puede suponer un riesgo tanto para la salud pública como para el medio ambiente.

La organización sostiene que el problema estaría relacionado con el diseño de la red de alcantarillado, que discurre paralela al río y que en algunos tramos se sitúa a una cota inferior a la del propio cauce, lo que favorece la entrada de agua en el sistema.

En las zonas afectadas, indican, pueden observarse residuos como toallas que habrían salido por las tapas de alcantarilla, además de percibirse un fuerte olor a aguas residuales. Por ello, reclaman la adopción de medidas para evitar que se repitan estos episodios.

Por su parte, el Concello de Culleredo ha solicitado un informe técnico a la empresa concesionaria del servicio de saneamiento para analizar lo sucedido. Según trasladan los técnicos, el desbordamiento del río Valiñas se produce de forma repetida durante episodios de lluvias intensas, lo que afecta al colector de saneamiento que discurre cerca de sus márgenes habituales.

Este colector fue construido entre los años 2000 y 2004 por distintos promotores, entre ellos Augas de Galicia, la Diputación de A Coruña y la empresa Fadesa. El informe técnico señala que la cota de algunos pozos de registro no es adecuada, ya que en situaciones de crecida el nivel del río supera esa altura y el agua entra a través de ellos en la red de saneamiento.

Como consecuencia, el colector entra en carga y en algunos puntos puede salir parte del agua residual por los pozos. No obstante, los técnicos indican que se trata de agua diluida al mezclarse con el agua procedente del desbordamiento del río.

El Concello añade que el sistema de bombeo situado aguas abajo funcionó correctamente y de forma ininterrumpida y que, una vez cesaron las lluvias, la situación volvió a la normalidad, lo que confirmaría que el colector no estaba atascado.

Según el gobierno local, esta información fue corroborada por el 112 tras una inspección realizada por la Policía Autonómica, que notificó que no se trataba de un vertido, sino de la entrada de agua limpia en el colector.

El ejecutivo municipal señala que comparte la preocupación por esta problemática y coincide en la necesidad de buscar soluciones ante episodios de lluvias intensas. En este sentido, el Concello y la empresa concesionaria están estudiando posibles actuaciones para minimizar este tipo de incidencias.

Además, el Concello ha solicitado una reunión con Augas de Galicia para abordar la situación, prevista para el próximo 18 de marzo. Una vez se cuantifique el coste del proyecto necesario para corregir el problema, el gobierno local prevé mantener también un encuentro con la Xunta de Galicia para solicitar la cofinanciación de la actuación a través del canon del agua destinado a mejorar el saneamiento y reducir el impacto ambiental.

Por el momento, el Concello de Cambre no ha trasladado su valoración sobre los hechos denunciados por Adega.