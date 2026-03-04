El PP de A Coruña reclama medidas para mejorar la accesibilidad y evitar el aislamiento de mayores

El Grupo Municipal del PP de A Coruña ha presentado una moción para reforzar las políticas de accesibilidad en la ciudad y prevenir el aislamiento de personas mayores que viven en edificios sin ascensor.

La iniciativa surge ante la creciente preocupación por la situación de los vecinos de edad avanzada que, debido a la falta de elevadores, ven limitada su autonomía y su vida social.

Según datos del partido, en Galicia hay más de 120.000 personas mayores de 65 años viviendo solas, y una parte importante reside en edificios antiguos de tres o más alturas, construidos en las décadas de 1950 a 1970, sin cumplir las normativas actuales de accesibilidad.

Esta combinación de envejecimiento y falta de elevadores está generando riesgos de exclusión social, dificultades para acceder a servicios básicos y, en algunos casos, el abandono de la vivienda.

Entre las medidas que propone el PP destacan la creación de un censo municipal de edificios sin ascensor en un plazo de un año; el incremento progresivo de las ayudas para instalar ascensores y eliminar barreras arquitectónicas; y la implantación de convocatorias anuales predecibles, con la posibilidad de presentar solicitudes a lo largo del año hasta agotar el crédito disponible.

La moción también plantea revisar y flexibilizar los requisitos de acceso, ajustándolos a la realidad social de cada edificio, y establecer criterios de prioridad objetiva: se priorizarán edificios con personas mayores de 70 años que vivan solas, comunidades con residentes con discapacidad reconocida y barrios con mayor índice de envejecimiento.

Además, el PP propone la creación de una unidad técnica de asesoramiento municipal, encargada de detectar situaciones de aislamiento, guiar a las comunidades en la tramitación de ayudas y mediar en posibles conflictos vecinales.