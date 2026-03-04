Pedro Blanco reivindica los "saltos en igualdad" con motivo del Día de la Mujer

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, defendió este miércoles en A Coruña los avances en igualdad logrados en los últimos años en España y reivindicó el papel del feminismo como motor de cambio social. Lo hizo durante el acto institucional organizado por la Delegación del Gobierno con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Blanco subrayó que en los últimos nueve años se han producido "saltos en igualdad y no simples pasos", gracias a la incorporación de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas públicas. En este sentido, destacó que cada nuevo derecho conquistado por las mujeres “ha contribuido a construir una sociedad mejor para todos”.

Durante su intervención, el delegado del Gobierno definió el feminismo como una "fuerza transformadora que hace a la sociedad más justa, más libre y más democrática". Al mismo tiempo, advirtió del auge de discursos reaccionarios que cuestionan los avances logrados y frente a los que, señaló, es necesario mantenerse firmes.

El acto contó también con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Lugo, Olimpia López; el subdelegado en A Coruña, Julio Abalde; y el subdelegado en Pontevedra, Abel Losada.

La jornada reunió a personal de la Administración, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y miembros de asociaciones feministas y vecinales. Tras la intervención institucional se celebró un diálogo sobre feminismo y liderazgo femenino en el que participaron la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño; la presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, Sandra Piñeiro; y la decana del Colexio Oficial de Xornalistas de Galicia, Belén Regueira.

Durante la conversación, las participantes reflexionaron sobre la responsabilidad que asumen las mujeres que ocupan puestos de liderazgo, así como sobre el acoso y los ataques que siguen sufriendo en muchos ámbitos. También analizaron el papel que deben desempeñar las instituciones para frenar los discursos machistas y proteger los derechos de mujeres y niñas.

Inés Rey, durante su intervención, puso en valor los avances alcanzados en las últimas décadas en la incorporación de las mujeres a los espacios de responsabilidad pública y destacó la importancia de seguir fortaleciendo las políticas públicas de igualdad. La alcaldesa recordó que la presencia de mujeres en las instituciones es una cuestión de democracia y de derechos.

El delegado del Gobierno se sumó además al lema elegido por el Ministerio de Igualdad para conmemorar este 8 de marzo, "Mulleres de alto valor: non deixaremos que o pasado avance" , una consigna que denuncia los mensajes reaccionarios difundidos en redes sociales y otros espacios que perpetúan los roles de género y cuestionan derechos conquistados por el movimiento feminista.