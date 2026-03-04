La niebla "engulle" A Coruña: tráfico más lento, sin accidentes y retrasos en varios vuelos

Imagen de Plaza de Pontevedra, en A Coruña, esta mañana. Quincemil.

A Coruña ha abierto este miércoles con una densa niebla que ha sorprendido a muchos ciudadanos en el inicio de su rutina diaria.

No obstante, este fenómeno meteorológico no ha ocasionado por el momento consecuencias a nivel de tráfico en cuanto a provocar accidentes.

Sí que ha ralentizado la circulación en varios tramos al dificultar la visibilidad en varios tramos, lo que ha obligado a los conductores a extremar la precaución para evitar siniestros.

Imagen del barrio de Elviña. Noemi Abuin.

En cuanto al tráfico aéreo, el aeropuerto de Alvedro ha experimentado complicaciones a primera hora de la mañana, tanto en despegues como en aterrizajes, que han operado fuera de los horarios habituales.

La niebla además se ha dejado ver en otras zonas de la ciudad, cubriendo los paisajes y generando imágenes diferentes a las habituales, como en Plaza de Pontevedra.

Del mismo modo, este fenómeno se ha mostrado en las diferentes playas, como Orzán y Riazor.