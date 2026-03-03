Cancelan 35.260 euros de deuda a una vecina de A Coruña tras perder su empleo a causa del Covid-19

Una vecina de A Coruña ha logrado cancelar una deuda de 35.260 euros gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, después de quedarse sin trabajo durante la pandemia.

La afectada trabajaba en el sector de la hostelería, uno de los más golpeados por la crisis sanitaria, lo que agravó su situación económica hasta hacerla insostenible.

Según explican desde Repara tu Deuda Abogados, la mujer había solicitado varios préstamos para poder afrontar los gastos básicos diarios, ya que sus ingresos no eran suficientes para cubrir las necesidades propias y las de su hijo.

La pérdida repentina de empleo tras la irrupción del Covid-19 provocó un sobreendeudamiento que le impedía hacer frente a los pagos pendientes.

Tras estudiar el caso, el Juzgado dictó la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), mecanismo legal que permite cancelar las deudas cuando se acredita una situación de insolvencia. La resolución judicial le permite ahora comenzar una nueva etapa sin cargas económicas pendientes.