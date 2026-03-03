El cambio en la norma en la piscina de Sada (A Coruña) suscita nuevas quejas

Continúa la polémica en la piscina municipal de Sada. A comienzos del mes de febrero, un grupo de familias usuarias de estas instalaciones demandaban al Concello poder acompañar a sus hijos de 7 años al interior de los vestuarios, donde la normativa limitaba el acompañamiento a los menores de esta edad. Su petición ha derivado en un cambio en la norma, que eleva la edad en la que los menores pueden entrar acompañados hasta los 14 años.

Sin embargo, como indica el propio gobierno local en una nota remitida este martes, "esa extensión da esixencia de idade está a xerar dificultades innecesarias e inexistentes ata o de agora no día a día dun servizo que utilizan máis de 800 persoas abonadas e 200 cursillistas".

La petición de las familias, que criticaban que no poder acompañar a las niñas y niños de 7 años o más en los vestuarios los dejaba en una situación de vulnerabilidad, llegó a la Valedora do Pobo,que envió un requerimiento al Concello y al pleno municipal, en el que una moción de la oposición motivó el cambio en la norma; un cambio que el propio Concello califica como "unha demanda minoritaria que non buscaba mellorar o funcionamento da instalación, unicamente atender uns intereses particulares".

Cinco días después de la implementación de la nueva normativa, el Concello afirma que está recibiendo quejas "numerosas" y bajas en abonados en una piscina que utilizan 800 personas y 200 cursillistas.

"Esta situación foi advertida polo goberno local, pero non atendida pola oposición. Lamentamos que o descoñecemento manifestado pola oposición ao respecto da organización e funcionamento da piscina municipal estea a afectar desta maneira ao conxunto das persoas usuarias", continúa el gobierno local. Asimismo, reconoce y agradece el trabajo del personal de la piscina municipal.