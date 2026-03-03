Avanzan las obras de los Cantones en A Coruña: cambios en la circulación del tráfico

Las obras de los Cantones en A Coruña avanzan y desde este martes el tráfico circula en doble sentido por un tramo del Cantón Pequeño. La medida afecta al recorrido entre el Cantón Grande y la plaza de Mina, utilizando el carril de salida de la ciudad y el vial peatonal junto a la acera.

Después de que el pasado viernes el Gobierno municipal diese cuenta de los avances de las obras, ya en su epicentro y con previsión de finalizar este mismo año, este martes 3 de marzo, tras concluir el tramo del Obelisco, los operarios han comenzado la siguiente fase que se centrará principalmente en el Cantón Pequeño.

De esta manera, con motivo de los trabajos que se están llevando a cabo en el carril en sentido entrada a la ciudad, que mantienen ya vallada toda la zona, desde hoy el tráfico circulará por esta vía provisional que servirá durante unas semanas para desviar el tránsito en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

La zona de carga y descarga durante esta fase se moverá a Durán Loriga y también cambiará de ubicación la estación de BiciCoruña. Habrá una base provisional en Santa Catalina y otra en avenida do Porto, a la altura de la gasolinera. Durante los trabajos también desaparece de forma provisional el carril bici en esta zona, por lo que los ciclistas deberán circular por la carretera.

Asimismo, en las próximas semanas se llevarán a cabo intervenciones en la pavimentación, la peatonalización o el acceso al parking. También la colocación de la vegetación y de los bancos, que serán los últimos elementos que se coloquen desde la Marina hasta plaza de Mina.