Un chico resulta herido en un accidente en la plaza de Pontevedra de A Coruña

Un coche atropelló esta tarde a un patinete en la plaza de Pontevedra, en la esquina con la calle Juan Flórez. El accidente, que se produjo sobre las 19:30 horas de esta tarde, obligó a movilizar a los servicios de emergencia hasta el lugar de los hechos.

Según fuentes presentes en la zona, se dio aviso al 112 de Urgencias Sanitarias, que activó recursos del sistema sanitario para atender la situación. Desde el centro de emergencias también se alertó a la Policía Local y a los Bomberos, por si fuese necesaria su intervención.

En el mismo lugar del accidente, el joven fue atendido por los servicios sanitarios, que posteriormente lo trasladaron al CHUAC ya que presentaba heridas leves.

