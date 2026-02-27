Roban un coche en Novo Mesoiro, en A Coruña, y piden colaboración ciudadana para localizarlo

El robo de un vehículo registrado durante la pasada noche en el barrio coruñés de Novo Mesoiro ha vuelto a poner el foco en la inseguridad relacionada con los automóviles en la ciudad. Se trata de un Seat León de color rojo con matrícula 9397 DTS, cuya sustracción fue denunciada públicamente por la Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro, que solicita la colaboración ciudadana para tratar de localizarlo.

Según trasladó la entidad vecinal a través de sus redes sociales, el coche fue robado durante la noche y piden a cualquier persona que pueda aportar información que la comunique a las autoridades.

Este nuevo caso se suma a otros episodios recientes que evidencian que los robos en vehículos continúan produciéndose en distintos puntos de A Coruña. El pasado 5 de febrero, la Policía Nacional detuvo a una mujer acusada de robar en un coche estacionado en el barrio de Os Mallos, una zona que ya había sufrido una oleada de robos durante el mes de enero.

Los hurtos en vehículos en Os Mallos se han convertido en una constante, con incidencias prácticamente diarias según denuncian vecinos de la zona. En algunos casos, los ladrones han ido más allá y han accedido incluso a garajes privados. Otros barrios como Elviña o Riazor también han registrado episodios similares en las últimas semanas.