A juicio el caso de un anciano en Betanzos (A Coruña) encerrado y atado de pies y manos

La Audiencia Provincial de A Coruña juzga este martes, 3 de marzo, el caso de un anciano de 81 años que fue supuestamente encerrado en una habitación con candado, en ocasiones atado de pies y manos, por su propio hijo y nuera en una vivienda de Tiabre, en el municipio de Betanzos.

Fiscalía, según recoge Europa Press, pide 10 años de cárcel para cada uno de ellos por detención ilegal y por un delito contra la integridad moral con abandono de familiar.

Según el relato del escrito de acusación, esta detención en una habitación se produjo entre diciembre de 2022 y, al menos, hasta el 24 de enero de 2023, mediante el uso de candados en el exterior de la puerta y con alambres en las ventanas de la habitación de la vivienda.

No consta que el afectado sufriese heridas durante este tiempo.

El fiscal sostiene que la acusada, nuera del hombre, "con el beneplácito y conocimiento" de su marido también acusado, mantenía a la víctima "en condiciones precarias e insalubres en la habitación". Le daban pañales para realizar sus necesidades, que acumulaba en una papelera.

Asimismo, no le ofrecían comida ni bebida durante el día, tan solo "una vez al día y en pequeñas cantidades".

Además de los 10 años de petición de pena, se requiere la prohibición de acercarse a él y que lo indemnicen con 50.000 euros.