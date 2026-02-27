Detenido en Betanzos (A Coruña) por conducción temeraria y cuadruplicar la tasa de alcoholemia

La Policía Local de Betanzos detuvo a un hombre de 40 años, vecino de Irixoa, por dos delitos contra la seguridad vial: conducción temeraria y conducir bajo los efectos del alcohol, alcanzando una tasa de 1,08 mg/l en aire espirado, más del cuádruple del límite legal de 0,25 mg/l.

Los hechos se produjeron el pasado 25 de febrero sobre las 14:20 horas, cuando el detenido circulaba por la avenida Jesús García Naveira en dirección al centro de Betanzos.

A la altura de la gasolinera de As Cascas, su vehículo invadió el carril contrario, colisionando lateralmente con otro coche que circulaba en sentido opuesto.

La conductora del otro vehículo logró evitar un choque frontal, pero no pudo impedir el impacto lateral.

Tras la colisión, el conductor implicado continuó su marcha hacia la zona centro de la ciudad. Varias llamadas alertaron a la Policía Local, incluyendo la de la propia conductora afectada, que viajaba con una menor en el coche.

Efectivos de la zona escolar y patrullas policiales localizaron posteriormente el vehículo en Irixoa, donde se realizaron los controles de alcoholemia, dando un primer resultado de 0,79 mg/l.

Posteriormente, en Betanzos, un segundo control confirmó una tasa de 1,08 mg/l.

La conductora del vehículo afectado fue trasladada al centro de salud de Betanzos debido a dolores y crisis de ansiedad provocadas por el incidente.