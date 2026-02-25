Detenidos dos hombres en el área de A Coruña por robos en varios municipios

Dos hombres de A Laracha y Arteixo han sido detenidos en el marco de la operación Currelos acusados de numerosos robos en el área metropolitana de A Coruña. Los dos varones, de 41 y 33 años, estarían detrás de una treintena de delitos contra el patrimonio.

La investigación, llevada a cabo por el Equipo Roca de la Compañía de Santiago de Compostela en colaboración con la Policía Local de Cerceda y la Guardia Civil de Santiago comenzó al detectarse un incremento de robos con fuerza en Cerceda. Durante las pesquisas los agentes identificaron una metodología criminal recurrente.

Al principio, los robos se producían en espacios públicos, pero luego los presuntos ladrones pasaron a propiedades privadas, especialmente garajes y trasteros. Los dos hombres trabajaban de forma coordinada con una base en A Laracha donde almacenaban los objetos robados. Los delitos, que empezaron en Cerceda, se extendieron a Oleiros, Culleredo, Cambre, Carral y Arteixo.

La detención se produjo finalmente el pasado 19 de febrero en Cerceda, donde un dispositivo de vigilancia permitió localizar a los sospechosos in fraganti. Con el arresto, la Guardia Civil constató además que el conductor no tenía carnet de conducir y presentaba indicios de haber consumido estupefacientes.

En el registro de la base logística que utilizaban en A Laracha, los agentes recuperaron un revólver del calibre .36 sin número de serie y oxidado, varias ballestas y carabinas de aire comprimido y objetos robados como herramientas, enseres y otro tipo de materiales.

El Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza 3 de A Coruña, ha dictado el ingreso en prisión para los dos detenidos, a quienes se les imputan presuntos delitos de robo con fuerza, tenencia ilícita de armas y atentado contra la Autoridad y la seguridad vial.

Los arrestados tenían antecedentes por hechos similares y requisitorias judiciales previas.