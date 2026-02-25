La CRMH condiciona su apoyo al Consejo de Memoria de A Coruña a la retirada de simbología franquista

La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) participó el pasado lunes, 23 de febrero, en el Consejo de Memoria Democrática (CMD) del Concello da Coruña celebrado en el Palacio de María Pita. Una cita que, según denuncia la entidad, se produjo tras su insistencia y denuncia pública por el "incumplimiento constante" del gobierno municipal en la convocatoria del órgano y en la aplicación de sus normas de funcionamiento.

La CRMH sostiene que la celebración del Consejo responde "únicamente" a esa presión y no a un cambio de postura del Concello. En este sentido, acusa al gobierno local de incumplir "desde hace años de manera palpable, manifiesta, meditada y decidida" la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en la ciudad, especialmente en lo relativo a la retirada de simbología franquista.

Además, la comisión critica la comunicación realizada por parte del Concello a través de sus redes sociales y tras la reunión. En concreto, lo referido a las referencias a la simbología existente en la ciudad y al establecimiento de una supuesta "candidatura" para declarar Lugares de Memoria en A Coruña.

En este sentido, la entidad considera que estas cuestiones requieren "una reflexión seria y real", especialmente en lo que respecta a dos aspectos regulados por la Ley de Memoria Democrática: la retirada de simbología y la declaración de Lugares de Memoria.

Retirada de simbología franquista

En materia de simbología, la CRMH recuerda que el único informe conocido formalmente por el Consejo es el elaborado en noviembre de 2020 por el Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, relativo a la denominación de calles, avenidas y plazas vinculadas al franquismo. Por ello, la entidad reprocha al Concello no haber actualizado ese documento ni haber facilitado su consulta pública a la ciudadanía.

Durante la reunión, la comisión condicionó su apoyo a que se fijaran plazos concretos para aplicar el informe y avanzar en nuevos estudios. Según trasladan, se acordó aprobar antes del 30 de junio la retirada de la simbología franquista tomando como base el documento de 2020 y crear un grupo de trabajo para su actualización, con conclusiones previstas antes del 30 de septiembre de 2026. El primer paso deberá materializarse en el pleno municipal de marzo.

Lugares de Memoria

Por otro lado, en relación con los Lugares de Memoria Democrática, la CRMH señala que existen cinco solicitudes formales —tres del Concello y dos de la comisión—. Según explican, el gobierno municipal planteó declarar todo el término local como Lugar de Memoria, una opción a la que la entidad se opone por considerar que diluye la singularidad de espacios concretos.

Como alternativa, propone crear un grupo de trabajo para unificar propuestas y avanzar en la protección de enclaves específicos como la antigua cárcel de A Coruña, el Campo da Rata o el cementerio de Santo Amaro, subrayando la urgencia de actuar en el caso del antiguo centro penitenciario.