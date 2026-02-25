A Coruña y Cádiz estrechan lazos en el 20 aniversario de su hermanamiento

Inés Rey entrega una reproducción de la torre de Hércules. Concello de A Coruña.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, mantuvo este martes un encuentro institucional con el alcalde de Cádiz, Bruno García, para reforzar la cooperación entre ambas ciudades coincidiendo con el vigésimo aniversario de su hermanamiento.

La reunión sirvió para avanzar en nuevas líneas de colaboración y, especialmente, para coordinar los actos del centenario de la botadura del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, que se conmemorará en 2027.

Durante el encuentro, ambas delegaciones abordaron iniciativas conjuntas vinculadas al ámbito portuario, cultural e institucional.

Las dos ciudades, con una marcada tradición marítima, aspiran a convertir el centenario del emblemático velero en el eje central de esta nueva etapa de cooperación.

La efeméride incluirá escalas tanto en A Coruña como en Cádiz, reforzando su protagonismo dentro del calendario internacional.

Inés Rey subrayó que ambas urbes comparten una identidad abierta y cosmopolita ligada al mar, además de una estrecha relación con la Armada.

En este sentido, defendió la necesidad de trabajar de forma coordinada para aprovechar el potencial estratégico de sus puertos y proyectar una imagen conjunta en el exterior.

El aniversario del buque escuela será, según apuntó, "un gran proyecto tractor" capaz de situar a las dos ciudades en el foco internacional.

La conmemoración contará también con la participación de grandes veleros de Hispanoamérica, que acompañarán al Juan Sebastián de Elcano en su travesía hacia Europa.

A la celebración se sumarán además Italia y Portugal con sus respectivos buques escuela, lo que dotará al evento de un marcado carácter internacional.

La visita institucional continuó en el Ayuntamiento de Cádiz, donde se celebró una recepción oficial en el Salón de Plenos presidida por Bruno García, con la presencia de miembros de la corporación municipal, representantes de la sociedad civil gaditana, mandos de la Armada Española y Teófila Martínez, alcaldesa en el momento del hermanamiento y actual presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

Inés Rey firmó en el Libro de Honor y entregó como obsequio una reproducción de la Torre de Hércules, símbolo de la ciudad herculina.

La alcaldesa recordó que el hermanamiento se formalizó el 18 de marzo de 2005 y destacó los lazos históricos y constitucionales que unen a ambas ciudades, poniendo en valor su tradición liberal y su defensa compartida de las instituciones democráticas.