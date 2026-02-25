La asociación de hosteleros de A Coruña alegará contra la nueva ordenanza de terrazas

La nueva ordenanza de terrazas de A Coruña, aprobada de forma inicial en el Pleno de febrero, se encontró con el único rechazo previsto del grupo municipal del PP. Los conservadores afearon al Gobierno local que la normativa "no fuese elaborada con el diálogo con las personas afectadas". Al menos parte del sector aludido va a alegar contra el texto antes de la aprobación definitiva.

La Asociación Provincial de Empresas de Hostelería de A Coruña avanza que ya está redactando las alegaciones a la ordenanza, que hasta hoy miércoles no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), momento en el que los hosteleros han podido acceder por primera vez al texto completo.

El detalle de estas reclamaciones se conocerá más adelante, ya que el sector o cualquier particular interesado tienen 30 días para presentarlas. Como el Gobierno local responderá a las reclamaciones de esta y de otras posibles partes, la ordenanza no volverá al Pleno al menos hasta el mes de abril.

Los hosteleros de la plaza de María Pita, cuyas terrazas tienen un apartado específico en la nueva norma, estudiarán en los próximos días el texto para decidir si alegan o no. En principio, los responsables de estos locales habían solicitado al Ejecutivo que la ordenanza garantizase la elección de un diseño de terrazas válidas para poder abrir en invierno, cuando la climatología castiga más las infraestructuras.

Este grupo de hosteleros también denunció que, después de una reunión en octubre pasado, no había podido conocer ningún detalle concreto sobre sus instalaciones ni volver a contactar con el Gobierno local.

Actividad, vecinos y espacio público

Cuando el Ejecutivo de Inés Rey llevó la ordenanza al Pleno, la concejal de Mobilidade, Noemí Díaz, comentó que la norma pretende actualizar la actividad hostelera en la ciudad y al mismo tiempo garantizar el bienestar de los vecinos. Actividad económica, convivencia vecinal y derecho a espacio público son sus principios.

Entre otras medidas, recoge la creación de una mesa de terrazas, la solicitud y tramitación conjunta de la licencia para instalar la terraza en la vía pública y el permiso para situar mesas y sillas en plazas de aparcamiento (como se autoriza desde el COVID) siempre que no se ubiquen al mismo tiempo en la acera delante del establecimiento hostelero.

El PP y el BNG criticaron la "falta de diálogo" con el sector durante la elaboración del texto, aunque el grupo nacionalista, que llevó el asunto a su acuerdo de investidura, lo aprobó porque, en su opinión, "da voz a la participación ciudadana para supervisar" la implantación de terrazas.

El plan para las instalaciones de María Pita, por su parte, no convence plenamente a los hosteleros de la zona, que dicen no tener la garantía de que el modelo propuesto de terrazas sea adecuado para la meteorología en invierno. La propuesta municipal sitúa una tarima bajo las mesas y sillas, elementos de sombra autoportantes o anclados, no pudiendo fijar elementos de instalación en las fachadas, y toldos a dos aguas pendiendo de un pórtico o estructura autoportante.