Impresiones tras cruzar la pasarela provisional entre las estaciones en A Coruña: "Es más estable"

Este martes, a las 09:00 horas, la recién estrenada pasarela provisional que une las estaciones de autobús y tren de A Coruña, sobre Alfonso Molina, experimentaba por primera vez el ir y venir de personas en plena hora punta. Algunas preguntaban a otros viandantes, con dudas, si debían cruzar por la nueva estructura; otras se acercaban al inicio del antiguo paso para asegurarse de si tenían que utilizar la otra o no, pero a pesar de las dudas, tras cruzar muchos coincidían en la sensación de estabilidad con respecto a la original.

La pasarela provisional fue abierta ayer por la noche, tras la colocación de una última pieza, y estará operativa durante los próximos seis meses, mientras se lleva a cabo la restauración de la estructura de la original. Las obras de remodelación servirán para mejorar la conexión con la nueva estación intermodal, todavía sin finalizar.

Esta mañana, pese a la primera impresión de inseguridad que generaba el paso elevado en los viandantes —una estructura de barrotes de metal y madera— muchos coincidían en la necesidad de reparar la original.

"Nótase que é máis estable ca a outra estrutura, esa meneábase moito", dice Olaya después de cruzarlas en dirección a la estación de tren. "Nós vivimos nun dos lados e é moi cómoda, evita ter que ir dar a volta ata Catro Camiños para cruzar. Deberían tela arranxado xa hai moito máis tempo", añade.

"La otra estaba fatal"

Misma impresión la que comparte Icía tras probar la nueva infraestructura. "Da la sensación de que es más estable. La última vez que pasé por la otra me dio un poco de respeto porque se movía algo", cuenta. "La verdad es que no tenía muy claro lo de la provisional, de ver estos días a los técnicos contándola, pero tras cruzarla la veo muy bien", señala la joven.

María resultó afectada el pasado noviembre cuando la pasarela original sufrió grietas, que obligaron a acelerar los trabajos de restauración. De hecho, confiesa a Quincemil que aún sigue conviviendo con las lesiones de la caída. "Tropecé en la grieta que se abrió y me caí. No puedo levantar el brazo aún bien porque me apoyé en él", explica. "La otra estaba fatal, esta es más estable. Lo que pasó es una vergüenza. Es mejor que hubiesen hecho una nueva en vez de arreglarla", opina.

Por el contrario Blanca, que también suele cruzar todos los días la pasarela, asegura no percibir una mejoría con respecto a la antigua. "Yo nunca noté nada en la otra, será que paso siempre rápido por ellas", dice entre risas. Aunque le parece bien que reparen la original: "Necesitaba mantenimiento".

Durante la ejecución de las obras, con un plazo de unos seis meses, se podrá utilizar esta pasarela provisional. Las tareas para desmontar la vieja pasarela obligarán a cortar el tráfico en la zona durante tres noches. Los cortes arrancarán este martes y se prolongarán hasta el próximo día 26 en horario de 23:00 a 06:00 horas.