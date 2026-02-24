La Audiencia de A Coruña absuelve a un profesor acusado de delito sexual

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto a un profesor acusado de un delito contra la libertad sexual de un alumno menor de edad al considerar que la prueba practicada resulta insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

En la sentencia, los magistrados destacan la falta de un relato por parte del menor y subrayan que, según las periciales practicadas, no se plantearon opciones ni alternativas que sostuvieran la acusación.

"Coincidimos netamente con la defensa cuando asumimos que ni el horario, ni la ubicación de los aseos y el diseño de estos, posibilitaba crear una oportunidad para el acusado", recoge la resolución.

El tribunal añade que, conforme a las declaraciones de los médicos intervinientes, existe una explicación alternativa "plausible, natural y física" a los síntomas del niño, que debe prevalecer en aplicación del derecho a la presunción de inocencia.

En este sentido, recalca que corresponde a la acusación aportar las pruebas necesarias para acreditar los hechos enjuiciados y su atribución al acusado.

La sala recuerda en el fallo que no es lícito invertir la carga de la prueba y exigir al procesado que demuestre su inocencia, sino que debe ser la parte acusadora quien logre el convencimiento del tribunal.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.