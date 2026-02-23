Jorge García Anta y Fernando Eiroa hablarán en el COAG Coruña sobre su arquitectura "a escala"

La Delegación de A Coruña del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia acogerá este miércoles, 25 de febrero, la conferencia "Ancora imparo. Aínda estou a aprender", a cargo de Jorge García Anta y Fernando Eiroa Lorenzo, socios del estudio LCG Arquitectura. La cita será a las 19.00 horas en la sede colegial de la calle Federico Tapia.

Durante su intervención, los arquitectos compartirán su manera de entender la profesión, que definen como "una invitación a mantener una mentalidad abierta y a reivindicar los procesos de pensamiento en concordancia con la realidad material".

Para ambos, el trabajo diario es un aprendizaje constante, siempre inacabado, impulsado por la mejora continua de lo ya construido.

La conferencia pondrá el foco en la capacidad de los proyectos para poner en valor los lugares en los que se insertan.

"Nos atrae la visión del artista como artesano, como la persona que ejerce un oficio. El optimismo es una herramienta para encontrar vías alternativas de trabajo y la autocrítica nos permite orientar las decisiones hacia adelante", subrayan.

En este sentido, defienden una arquitectura entendida como "la búsqueda de espacios a escala con su entorno, sus necesidades y sus recursos", siempre en diálogo con el territorio, los promotores y los presupuestos disponibles.

Nuevo edificio para entidades sociales en Carballo

LCG Arquitectura, estudio coruñés liderado por García Anta y Eiroa Lorenzo, acaba de alzarse con el primer premio del concurso para diseñar el edificio destinado a entidades sociales de Carballo y su comarca, convocado por el Ayuntamiento y el COAG.

El equipo ganador, en colaboración con Laura Pena Cristóbal y María Millán Pérez, será el adjudicatario del contrato de redacción del proyecto y dirección de obra por un importe de 205.880 euros, de los que ya percibirá 9.680 euros correspondientes al primer premio.

El jurado, integrado por representantes del Ayuntamiento, el COAG y la Consellería de Política Social de la Xunta, destacó que la propuesta presentada es la más "atractiva, sostenible y con una funcionalidad destacable".

Se valoró especialmente la ubicación del centro de día en planta baja, con acceso directo desde la plaza, así como la relación del edificio con el espacio público y la posibilidad de ejecutar la obra en dos fases sin agotar la edificabilidad prevista.

Con más de treinta premios y distinciones, y una trayectoria centrada tanto en obra pública como privada, el estudio se caracteriza por un ejercicio profesional artesanal y una atención minuciosa al contexto y a las necesidades de quienes habitarán sus espacios. Porque, como ellos mismos resumen, aspiran a construir con rigor, criterio y oficio.