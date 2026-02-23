Los coruñeses afrontan los viajes a México con precaución, pero sin cancelaciones de momento

Soldados revisan a conductores de motocicletas después de que el crimen organizado quemara vehículos para bloquear carreteras tras el operativo federal en el que fue asesinado el narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera. Reuters.

La situación actual en México ha generado preocupación entre los coruñeses que se encuentran de viaje por turismo, trabajo o misiones comerciales.

El director general de Viajes Embajador, Óscar Regal, explicó que "todos nuestros clientes que están actualmente en México se encuentran a salvo y localizados. Sabemos que las noticias pueden generar alarma, pero la realidad es que la mayor parte de las zonas del país no se están viendo afectadas".

Según Regal, la agencia recibe numerosas consultas de ciudadanos preocupados por sus reservas y por la evolución de los acontecimientos. "Estamos atendiendo muchas llamadas y mensajes de clientes que quieren estar informados y sentirse acompañados durante su estancia. Nuestro trabajo es asesorarles y garantizarles asistencia en todo momento", afirmó.

El director general subrayó la ventaja de reservar a través de una agencia de viajes, especialmente en situaciones de incertidumbre. "Contar con un profesional que pueda localizarte, informarte y asistirte ante cualquier incidencia es fundamental. Esto se demuestra especialmente ahora", explicó.

Hasta el momento, no se han producido cancelaciones entre los viajeros coruñeses en México. "Lo que sí hay son consultas informativas y solicitudes de orientación. Muchos clientes desean conocer la situación real sobre el terreno y saber que tienen respaldo profesional", añadió Regal.

La agencia mantiene contacto constante con todos sus clientes, proporcionando asesoramiento sobre seguridad, desplazamientos y medidas preventivas.

"Sugerimos mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades locales y, sobre todo, comunicarse con nosotros ante cualquier duda. Nuestra función es acompañar y proteger a cada viajero", indicó el director general.

Regal también quiso trasladar tranquilidad a los familiares en Galicia. "Entendemos la preocupación de quienes tienen familiares en México. Queremos que sepan que todos nuestros clientes están localizados y cuentan con asistencia permanente. Cualquier incidencia se gestiona de manera inmediata", aseguró.