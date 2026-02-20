Bergondo (A Coruña) homenajeará a Filomena Dato en el centenario de su muerte

El Concello de Bergondo, en colaboración con la Asociación de Vecinos y Vecinas de Moruxo, rendirá homenaje a la escritora Filomena Dato Muruais (1856 -1926) el próximo viernes 27 de febrero. El acto se celebrará a las 17:00 horas en el cementerio de Moruxo a las 17:00, donde reposan los restos de la autora, coincidiendo con el centenario de su fallecimiento.

Este homenaje se enmarca en la programación del "Ano Filomena Dato Muruais e Alejandro Pérez Lugín", una iniciativa con la que el Concello tributa durante todo 2026 a dos de las figuras literarias más destacadas vinculadas al municipio.

El acto tendrá un marcado carácter poético y contará con la participación de Natalia Alonso, ganadora del III Premio de Poesía Filomena Dato, y Marta Dacosta, ganadora del IV Premio. También intervendrá Dores Tembrás, de la editorial Apiario, que coorganiza el certamen junto al Concello. La jornada estará amenizada por la Agrupación de Música Tradicional de Bergondo e incluirá una ofrenda floral.

Figura clave del Rexurdimento y del feminismo gallego

Conocida como "a poetisa das Mariñas", apelativo que le otorgó Alejandro Pérez Lugín, Filomena Dato nació en Ourense y pasó sus últimos años en Moruxo. Está considerada una figura fundamental de la literatura gallega y fue la segunda mujer, tras Rosalía de Castro, en publicar una obra íntegramente en gallego, Follatos.

En la década de 1880 se consolidó como una de las voces más relevantes del feminismo galleguista y del Rexurdimento. En sus textos defendió el papel de las mujeres, especialmente de las clases populares. Destaca su poema En defensa das mulleres, premiado en 1887, en el que, a lo largo de más de 400 versos, reivindica los méritos femeninos y cuestiona los prejuicios de la época. En 1906, con la fundación de la Real Academia Galega, fue nombrada académica correspondiente.