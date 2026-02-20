Absuelto en A Coruña un hombre acusado de un delito continuado de agresión sexual a una menor

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto a un hombre acusado de un delito continuado de agresión sexual a una menor al no considerar acreditados los hechos por falta de pruebas suficientes.

El tribunal concluye en su sentencia que no ha quedado acreditada la comisión del delito con la solidez necesaria, al apreciar falta de corroboración objetiva y contradicciones en el testimonio de la menor.

En este sentido, la sala señala que la declaración de la víctima, por sí sola, no permite desvirtuar la presunción de inocencia del acusado sin otros elementos probatorios que respalden los hechos denunciados.

“La dificultad que presenta el caso objeto de enjuiciamiento radica no sólo en el hecho de que en delitos contra la libertad sexual no suelen existir otros elementos probatorios que las versiones de la víctima y el agresor, sino, además, en el dato añadido de que la versión de la menor no es corroborada por dato objetivo de suficiente peso y entidad”, explican los magistrados.

La resolución judicial no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).