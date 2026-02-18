Primeros efectos del temporal en A Coruña este miércoles: un vuelo desviado y caída de cascotes

Tras la pequeña tregua que dio el mal tiempo durante los Carnavales en A Coruña, este miércoles por la tarde la ciudad sufrirá los efectos de la borrasca Pedro, la 16.ª de gran impacto de la temporada y que se extenderá hasta gran parte de mañana. Sin embargo, desde primera hora del día la ciudad vive el paso de un frente con fuertes rachas de viento y lluvia que mantienen ocupados a los equipos de emergencia y ha obligado a desviar un vuelo en el Aeropuerto de Alvedro.

Un vuelo de Iberia que realizaba el trayecto Madrid-A Coruña, con aterrizaje programado para a las 13:25 horas, ha tenido que ser desviado al Aeropuerto de Santiago de Compostela. Asimismo, el mismo vuelo que operaba en sentido inverso desde la ciudad herculina hacia la capital, con salida a las 13:45 horas, ha sido cancelado.

Por otro lado, esta mañana los bomberos de A Coruña han tenido que acudir a varias incidencias provocadas por la intensidad del viento. En concreto, a las 11:38 se desplazó una dotación de dos bomberos a la calle Gregorio Hernandez para valorar, a petición de la Policía Local, el posible peligro que podría ocasionar la caída de partes de la fachada de un edificio, en sus laterales que dan a una finca. Finalmente, concluyeron que no suponía peligro alguno, aunque la Policía Local trasladó a la comunidad la situación existente, así como su responsabilidad en caso de no subsanar las deficiencias.

También, los bomberos acudieron a las 13:33 horas a Durán Loriga y a las 13:34 a la calle Rosas para llevar a cabo labores de saneamiento de tejados debido a desprendimientos ocasionados por el temporal.

Desde las 10:00 horas la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), mantiene activado en A Coruña el aviso por alerta naranja hasta las 22:00 horas. Lo cierto es que el temporal está dejando rachas de viento que están alcanzando velocidades de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), y que este mediodía ha llegado de forma ocasional los 75 a 88 kilómetros por hora (fuerza 9).