El mal tiempo regresa a A Coruña tras el paréntesis de Carnaval: alerta naranja por temporal costero

La tregua meteorológica que acompañó a los carnavales en A Coruña tiene las horas contadas. Tras varios días en los que la lluvia dio un respiro a la ciudad, el mal tiempo vuelve a imponerse en el arranque de la semana, con precipitaciones persistentes y un descenso ligero de las temperaturas.

Según la previsión de MeteoGalicia para los próximos días, las mínimas bajarán levemente y se situarán en torno a los 8 grados, mientras que las máximas rondarán los 13. El lunes será la jornada más inestable, con una probabilidad de precipitaciones del 95%.

No obstante, la previsión apunta a una mejora progresiva a lo largo de la semana. Los chubascos irán remitiendo con el paso de los días y, si se cumplen los modelos actuales, el próximo fin de semana se presenta, en principio, libre de lluvia.

Alerta naranja por temporal costero

En paralelo, la inestabilidad vendrá acompañada de un nuevo episodio de temporal marítimo. La Xunta ha activado para este miércoles la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego ante la llegada de una nueva borrasca a la comunidad.

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, dependiente de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos afectados, diputaciones, servicios provinciales, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y clubes náuticos, entre otros.

Como medida preventiva, se han suspendido las actividades deportivas federadas y del programa Xogade en el mar en los municipios afectados. El Ejecutivo autonómico ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa y de los paseos marítimos, así como extremar las medidas de seguridad en cualquier actividad relacionada con el mar.

La borrasca Pedro, a un paso del récord histórico

La responsable de este nuevo episodio será la borrasca Pedro, nombrada por Météo France y convertida ya en la número 16 de la temporada 2025-2026. Según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de la red social X, España está a una sola borrasca de igualar el máximo histórico de 17 sistemas nombrados, registrado en la temporada 2023-2024.

Aunque afectará con mayor intensidad a Francia, en España dejará viento muy fuerte y temporal marítimo durante el miércoles y el jueves. Además, se espera nieve a partir de 700 metros en el norte peninsular el jueves.

En A Coruña, el paso de Pedro se traducirá principalmente en mar muy alterada y rachas intensas de viento, devolviendo a la ciudad a un escenario plenamente invernal tras el breve paréntesis festivo del Entroido.