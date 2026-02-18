A Coruña iniciará esta semana el asfaltado de 6,2 kilómetros de la carretera de Bens

El Concello da Coruña comenzará esta semana el asfaltado de 6,2 kilómetros de la carretera de Bens, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Los trabajos, que se realizarán en la vía que conecta la perrera municipal y el acceso norte al núcleo poblacional, también incluyen la limpieza de cunetas y la adecuación de los bordes a lo largo de 1,5 kilómetros.

"Venimos de unas semanas muy difíciles en términos de precipitaciones, y eso evidentemente condiciona la planificación porque los trabajos para renovar el firme no se pueden ejecutar con lluvia. Hemos aprovechado las escasas ventanas de buen tiempo que hubo en los últimos días y, ahora, tan pronto sea posible, iniciaremos las mejoras previstas en la carretera de Bens", señaló la concejala de Infraestruturas e Mobilidade, Noemí Díaz.

Los equipos de trabajo se desplazarán posteriormente al Paseo Marítimo, donde actuarán entre San Roque y la avenida de Labañou y posteriormente en el tramo que conecta las rotondas de la Torre de Hércules y el Aquarium Finisterrae.

La previsión es que la primera fase de asfaltados se ejecute entre la glorieta de las Esclavas hasta el cruce entre Gerardo Porto y la avenida de Labañou, actuando así en el paseo de Ronda y en la avenida de San Roque de Afora en su conjunto.

Este turno de trabajos abrirá camino a la segunda fase, que se realizará a partir de la semana que viene en el tramo del paseo que va desde la rotonda de la Torre hasta la del Aquarium Finisterrae. El Gobierno local aprovechará para dar continuidad a la adecuación de las infraestructuras y carriles, buscando dar uniformidad a la estética del Paseo Marítimo, en sintonía con tramos como los de los Pelamios y las Ánimas, ya remodelados.

La previsión del ayuntamiento es actuar en ambos márgenes de la calzada entre la Torre de Hércules y el Aquarium para, además de renovar el firme, retirar los raíles de los tranvías en la orilla terrestre (están en desuso y pueden suponer un riesgo en materia de circulación y seguridad vial) y soterrar los que están más próximos al borde marítimo.

Un carril para corredores entre la Torre y el Millennium

"Esto les permitirá dar continuidad al recorrido del carril runner ya existente en la mayor parte del paseo", indicó Noemí Díaz. Y es que el objetivo del Concello da Coruña es ampliar y delimitar el carril runner entre la Torre de Hércules y el Aquarium, de forma que queden unidos al Millennium.

El ayuntamiento señala que ya se usa el antiguo carril del tranvía como superficie improvisada para la práctica del running, pero considera que "la adecuación de esta superficie con la consiguiente señalización completará el itinerario en su totalidad", de forma ininterrumpida, entre la rotonda de la Torre, As Lagoas, Matadero, Orzán, Riazor, Esclavas, San Roque y el Millennium.

Noemí Díaz recordó que la creación del carril runner por el paseo dio sus primeros pasos en el pasado mandato, coincidiendo con la pandemia de Covid-19 y el levantamiento progresivo de las restricciones sanitarias: "Se habilitó un primer tramo de 1,7 kilómetros entre las Esclavas y el Matadero para fomentar la práctica deportiva segura al aire libre".