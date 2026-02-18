A Coruña cierra parques y playas hoy miércoles por la alerta naranja

Imagen de uno de los parques de A Coruña ya cortado su acceso. Quincemil.

Los parques, jardines y playas de A Coruña permanecen cerrados este miércoles como medida preventiva ante la activación de la alerta naranja por temporal costero.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el aviso estará activo entre las 10:00 y las 22:00 horas. Se prevé viento del suroeste rolando a oeste con velocidades de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), que podrían alcanzar de forma ocasional los 75 a 88 kilómetros por hora (fuerza 9) alrededor del mediodía. En cuanto al estado del mar, se espera mar combinada del oeste o noroeste aumentando hasta los 6 o 7 metros.

Nueva borrasca y temporal marítimo

Este episodio se enmarca en la llegada de una nueva borrasca a la comunidad gallega. La Xunta de Galicia ha activado la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego ante este nuevo escenario de inestabilidad.

La responsable de esta situación es la borrasca Borrasca Pedro, nombrada por Météo France y convertida en la número 16 de la temporada 2025-2026. Aunque afectará con mayor intensidad a Francia, en España dejará viento muy fuerte y un notable temporal marítimo durante el miércoles y el jueves. Además, se espera nieve a partir de los 700 metros en el norte peninsular a lo largo del jueves.

En el caso de A Coruña, el paso de Pedro se traducirá principalmente en mar muy alterada y rachas intensas de viento, lo que ha llevado al Concello a cerrar espacios públicos al aire libre como medida de prevención.

Desde el Ejecutivo autonómico se recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa y de los paseos marítimos, así como extremar las medidas de seguridad al realizar cualquier actividad en el mar mientras dure la alerta.