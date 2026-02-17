El responsable del mercado de Navidad de A Coruña se enfrenta a ocho años de cárcel

Sin quererlo, A Coruña se vio envuelta en una trama que tuvo comienzo en Córdoba. Y es que el organizador del mercado navideño no solo decepcionó a los coruñeses con un proyecto que prometía ser de ensueño y acabó convertido en un fiasco. Lo ocurrido en la ciudad herculina es solo la punta del iceberg de un historial empresarial marcado por la polémica y los tribunales.

El empresario Carlos González, administrador único de la firma adjudicataria del montaje del mercado, se enfrenta el próximo mes de junio a una petición fiscal de ocho años de prisión por presunto desfalco y despatrimonialización del Córdoba CF, club que presidió entre 2011 y 2016. La causa será juzgada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba en el procedimiento llamado 'espejo'.

El expresidente del Córdoba CF ya fue condenado el año pasado a cuatro años de cárcel por administración desleal. Ahora, la Fiscalía lo acusa además de corrupción en los negocios, falsedad documental y un nuevo delito de administración desleal, en una causa que podría agravar aún más su situación judicial.

Según adelantó el diario ABC Córdoba, la acusación sostiene que González habría utilizado fondos del club destinados a la construcción de una ciudad deportiva —infraestructura que nunca llegó a levantarse— para financiar obras en su chalet de La Moraleja, en Madrid.

Del fútbol al mercado navideño de A Coruña

La figura de Carlos González volvió a la actualidad gallega tras conocer Quincemil que era el administrador único de NC7 Events, empresa adjudicataria del montaje del mercado navideño en A Coruña.

La sociedad, constituida en febrero de 2024 con un capital social de 3.000 euros y con sede social en Ourense, tenía entre su objeto social la organización de convenciones y ferias de muestras, agencias de publicidad, provisión de comidas preparadas para eventos, actividades culturales y de ocio, así como construcción y venta de módulos prefabricados.

Este había prometido a los coruñeses un mercadillo estilo "centroeuropeo". Pero el resultado final dejó mucho que envidiar al de Viena. De hecho, el propio gobierno municipal mostró públicamente su decepción con el resultado final del evento.

Si bien, tras revisar el historial del empresario hay muchas cosas que se explican por sí solas. Este está vinculado a más de una decena de sociedades en la última década, aunque su etapa al frente del Córdoba CF es el episodio más controvertido de su trayectoria.

Un juicio clave en junio

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba sentará en el banquillo a Carlos González junto a otros cinco acusados en un procedimiento que analizará la presunta salida irregular de fondos del club y la pérdida de patrimonio de la entidad deportiva.

Si prospera la petición de la Fiscalía, el empresario podría enfrentarse a una nueva condena de hasta ocho años de prisión, que se sumaría a la ya impuesta anteriormente. Mientras tanto, su nombre continúa vinculado en Galicia a la polémica gestión del mercado de Navidad que debía dinamizar el centro de A Coruña y que terminó generando quejas, reclamaciones y un profundo malestar entre comerciantes y ciudadanos.