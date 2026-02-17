La odisea de un tren A Coruña-Vigo: retrasos, esperas de 50 minutos a otro tren y viajeros de pie

Los viajeros del tren con destino Vigo desde A Coruña, que partió a las 12:00 horas y que tenía prevista la llegada a las 13:04 horas, han vivido este martes una auténtica odisea.

Partió de A Coruña a las 12:04 horas, hora señalada, pero a los cinco minutos el tren se paró en medio de un túnel. "Llevamos 25 minutos dentro, a ratos sin luz y solo nos dicen que están reseteando el tren", aseguraba un viajero a este medio.

Tras más media hora de espera, "a ratos sin luz" y con la única información de que estaban "reseteando el tren", se les anunció que regresaban a la estación herculina para reubicarlos; en ese momento, el convoy ya acumulaba una hora de retraso.

Según fuentes de la operadora pública, el tren de Media Distancia sufrió "una incidencia técnica puntual" y se procedió al cambio de convoy para que los viajeros pudieran completar su viaje.

Una vez reubicados, el nuevo tren que debía llevarles hasta la ciudad olívica "tardó entre 45 y 50 minutos en arrancar". La razón, según ha señalado el viajero, el maquinista estaba llegando. Un tren en el que, añade, varios pasajeros fueron "de pie" porque tenía "menos capacidad".

A estas horas, esperan en Santiago para regresar, "y hay más de 6 trenes con retraso", actualiza.