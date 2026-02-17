Un joven de 20 años trasladado al CHUAC de A Coruña tras ser atropellado en Bergondo cuando iba en patinete

Un joven de 20 años resultó herido este martes tras ser atropellado cuando circulaba en patinete por la parroquia de Lubre, en el municipio de Bergondo. El suceso se produjo a las 14:08 horas, según informaron fuentes municipales.

La alerta fue dada por un particular, vecino de la zona, que avisó a los servicios de emergencia al presenciar el accidente. Al llegar al lugar y comprobar la gravedad de la situación, los primeros intervinientes activaron al 112 Galicia, que movilizó un amplio dispositivo.

Hasta el punto se desplazaron efectivos de los Bomberos de Betanzos, Guardia Civil de Tráfico, ambulancias de soporte vital básico (SVB) y soporte vital avanzado (SVA), así como médico y enfermera del PAC de Sada. Protección Civil acudió con dos vehículos para colaborar en las labores de rescate.

Un rescate "muy complicado"

Según las mismas fuentes, la intervención fue especialmente compleja. El joven, de iniciales J.R.R., quedó atrapado debajo del vehículo que lo atropelló, el cual terminó en una cuneta junto a la vía.

La complejidad del rescate obligó a cortar por completo el tramo de carretera municipal que conecta Ruadalama con Guínlle para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad en la zona.

Tras ser liberado y estabilizado en el lugar, el herido fue evacuado al CHUAC.