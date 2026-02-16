¿Lloverá en A Coruña este martes de Carnaval? Esta es la previsión para las próximas horas

Después de sobrevivir a unas cuantas borrascas, parece que la calma por fin llega a A Coruña. O, por lo menos, nos da un respiro para disfrutar de las fiestas de Carnaval como se merecen.

Después de un domingo pasado por agua, la previsión según MeteoGalicia para este lunes es de lluvia, pero con probabilidades de que vaya en descenso. Para la noche se espera que los chubascos cesen.

Al mantenerse los cielos cubiertos, eso permitirá que las temperaturas suban un poco en comparación con estos últimos días de frío. Este lunes se esperan máximas de 15 grados con mínimas de 13.

No obstante, no nos libraremos del todo de los vientos. Para este lunes la Aemet mantiene activa una alerta amarilla por temporal costero que se prolongará hasta las 21:00 horas de este martes.

Sin embargo, la predicción para este martes solo va a ir en mejora. Las probabilidades de lluvia irán en descenso, dejando ratos de sol con nubes al mediodía. Es decir, la lluvia nos dará una tregua durante las horas claves del carnaval. Con una noche de lunes y un día de martes libre de chubascos.

Además, las temperaturas para este martes no variarán demasiado. Perfecto para aquellos disfraces que son algo más ligeros de ropa: oscilaremos entre los 12 y los 15 grados.