A Coruña acogerá el DATAfórum Justicia 2026, el principal foro de digitalización judicial en España

A Coruña acogerá DATAfórum Justicia 2026, el foro de referencia nacional en digitalización en la justicia, los días 21, 22 y 23 de octubre. En él, se abordarán temas clave como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o la justicia digital.

Será un encuentro para profesionales, expertos e interesados que constará de ponencias, mesas de debate, talleres prácticos y sesiones dirigidas a estudiantes, que reflexionarán sobre los nuevos retos de la justicia frente a los avances tecnológicos. La organización corre a cargo del Concello, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Universidad de A Coruña, con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

El evento reunirá a más de 1.500 personas procedentes, principalmente, de los ámbitos empresarial y universitario. Entre las actividades más destacadas está el DATAthon Justicia, un reto para el talento joven en el que se reúnen estudiantes de distintas universidades españolas, organizados en equipos multidisciplinares, para desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras ante los desafíos vinculados a la justicia.

Tras el éxito de su edición de 2025 en León, que reunió a más de 40 instituciones públicas, 36 empresas tecnológicas y 8 universidades, con 168 ponentes y 212 actividades, el DATAfórum se consolida como el principal espacio para mostrar proyectos de digitalización y fortalecer la colaboración entre las administraciones, el sector privado y el mundo académico.

"Para nosotros es un orgullo ser la sede de proyectos que están a la vanguardia de sus sectores. El futuro de la justicia en esta época de cambios estructurales en la administración y en el mundo necesita conversaciones y debates sosegados y profundos, con voces expertas señalando el camino a los que vienen detrás, a los estudiantes", apuntó la alcaldesa Inés Rey.