Un choque entre dos turismos en el túnel de María Pita, en A Coruña, deja un herido leve

Un hombre de 54 años resultó herido leve tras un choque por alcance con otro vehículo en el túnel de María Pita, en A Coruña, este lunes por la tarde.

Fuentes de la Policía Local indican que el incidente ocurrió sobre las 17:24 horas cuando ambos vehículos circulaban por el túnel en dirección hacia la Avenida do Porto.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y cortaron dos carriles hasta las 18:20 horas, provocando "leves alteraciones al tráfico" en sentido salida de la ciudad. También acudió una ambulancia del 061, que trasladó al herido al Hospital San Rafael para recibir atención médica.