Un choque entre dos turismos en el túnel de María Pita, en A Coruña, deja un herido leve
La Policía Local tuvo que cortar dos carriles durante una hora que provocaron pocas retenciones de tráfico en sentido salida de la ciudad
Un hombre de 54 años resultó herido leve tras un choque por alcance con otro vehículo en el túnel de María Pita, en A Coruña, este lunes por la tarde.
Fuentes de la Policía Local indican que el incidente ocurrió sobre las 17:24 horas cuando ambos vehículos circulaban por el túnel en dirección hacia la Avenida do Porto.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y cortaron dos carriles hasta las 18:20 horas, provocando "leves alteraciones al tráfico" en sentido salida de la ciudad. También acudió una ambulancia del 061, que trasladó al herido al Hospital San Rafael para recibir atención médica.