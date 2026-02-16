La Audiencia de A Coruña condena a 19 meses de cárcel a un hombre por estafar a su yerno

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un año y siete meses de cárcel a un hombre por estafar a su yerno en el marco de una supuesta operación de compraventa de una finca en Oleiros.

Según recoge la sentencia, el acusado planteó al denunciante participar al 50 % en la adquisición de un terreno y, para ello, recibió 45.000 euros: 40.000 en efectivo y otros 5.000 mediante transferencia bancaria. Sin embargo, el tribunal considera probado que nunca existió una intención real de comprar la propiedad y que el dinero fue incorporado a su patrimonio para fines personales.

La resolución judicial subraya que, ante las reclamaciones de la víctima, el condenado fue encadenando excusas sin llegar a devolver las cantidades entregadas. Además, destaca que el propio acusado reconoció tanto la recepción del dinero como su utilización para otros fines distintos a los pactados.

Las magistradas aprecian la concurrencia de todos los elementos del delito de estafa y ponen el acento en el contexto de confianza en el que se produjo el engaño. En este sentido, señalan que el hombre se valió de la relación familiar con su yerno para generar un clima propicio que facilitó que este aceptara participar en la supuesta operación inmobiliaria.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).