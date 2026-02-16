Atropello en la avenida de Finisterre de A Coruña esta mañana en un paso de peatones

Un hombre de 62 años resultó herido leve esta mañana al ser atropellado en la avenida de Finisterre de A Coruña.

Ocurrió a eso de las 8:20 horas cuando el varón estaba cruzando un paso de peatones regulado en la intersección con la calle Tornos.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Policía Local, así como una ambulancia del 061. A pesar de que el hombre no mostraba heridas de gravedad, finalmente se decidió trasladarlo al hospital de referencia.

Según detallan desde la oficina de Tráfico en A Coruña, el incidente sucedió cuando el hombre cruzaba la avenida. En ese momento fue arrollado por un coche.