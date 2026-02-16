Un accidente en la AP-9 a la altura de O Temple, en Cambre (A Coruña), se salda sin heridos

Un accidente en la AP-9 a la altura de O Temple, en Cambre (A Coruña), se salda sin heridos Eloy TP

A Coruña

Un accidente en la AP-9 a la altura de O Temple, en Cambre (A Coruña), se salda sin heridos

El conductor perdió el control del vehículo y chocó contra la valla quitamiedos

Publicada

Un vehículo ha sufrido un accidente este mediodía en la autopista AP-9 a su paso por el municipio de Cambre en A Coruña. En concreto, ha tenido lugar a la altura de O Temple en la incorporación a la vía. Fuentes del 112 confirman que el conductor no resultó herido.

En imágenes del siniestro se puede observar cómo el coche ha quedado prácticamente destruido tras chocar contra la valla quitamiedos, perdiendo la parte delantera en el proceso.

Hasta el lugar ya se ha desplazado una patrulla de la Guardia Civil, que se encuentra en el lugar regulando el acceso del tráfico a la autopista.