El aeropuerto de A Coruña vuelve a la normalidad tras tres aviones que tuvieron que regresar a Madrid y Barcelona
Dos de los últimos vuelos de ayer por la tarde y noche dieron media vuelta cuando se acercaban a Alvedro tras evidenciar que no podían aterrizar
El aeropuerto de Alvedro ha vuelto hoy por la mañana a la relativa normalidad después de un viernes lleno de incidentes. Hasta tres aviones tuvieron que dar la vuelta y volver a sus aeropuertos de origen debido a las malas condiciones climatológicas provocadas por la borrasca Oriana.
El primero de ellos fue el IB453 que suele aterrizar en A Coruña a las 8:40 de la mañana. Ayer se vio obligado a dar media vuelta tras un fallido intento de aterrizaje en el aeropuerto de Santiago de Compostela, también afectado por el temporal.
A última hora de la tarde dos vuelos más tuvieron que desistir de tomar pista en Alvedro y dar media vuelta hasta sus aeropuertos de origen. Primero fue el vuelo de Madrid IB461, que terminó aterrizando en la capital de España tras un periplo que le llevó a sobrevolar Bergantiños, dar la vuelta por Pontevedra e intentar aterrizar en Santiago desde el sur, sin éxito. Despegó de Madrid a las 19:51, tenía que haber aterrizado a las 21:00 en A Coruña, y tocó pista en Barajas a las 10:21.
El último avión desviado fue el Vueling VY1292 procedente de Barcelona, que debía haber aterrizado a las 22:30. Tras llegar hasta Betanzos aproximadamente, el avión dio media vuelta y acabó regresando a la ciudad condal, tomando tierra de nuevo a las 23:56 horas en el aeropuerto del Prat.
Normalidad el sábado por la mañana
Pese a la ajetreada noche del viernes, este sábado el aeropuerto ha vuelto a la normalidad, aunque con algunos retrasos, especialmente en los primeros vuelos de la mañana. Los primeros despegues a Madrid de Air Europa e Iberia lo hicieron con 40 y 20 minutos de retraso respectivamente, mientras que el de Barcelona de Vueling partió una hora y cinco minutos después de lo previsto.
Las llegadas también han ido recuperando la normalidad tras los vientos de Oriana, con retrasos de unos pocos minutos pero no más incidentes.