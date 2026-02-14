El aeropuerto de A Coruña vuelve a la normalidad tras tres aviones que tuvieron que regresar a Madrid y Barcelona

El aeropuerto de Alvedro ha vuelto hoy por la mañana a la relativa normalidad después de un viernes lleno de incidentes. Hasta tres aviones tuvieron que dar la vuelta y volver a sus aeropuertos de origen debido a las malas condiciones climatológicas provocadas por la borrasca Oriana.

El primero de ellos fue el IB453 que suele aterrizar en A Coruña a las 8:40 de la mañana. Ayer se vio obligado a dar media vuelta tras un fallido intento de aterrizaje en el aeropuerto de Santiago de Compostela, también afectado por el temporal.

La trayectoria por Galicia del IB453 el viernes por la mañana FlightAware

A última hora de la tarde dos vuelos más tuvieron que desistir de tomar pista en Alvedro y dar media vuelta hasta sus aeropuertos de origen. Primero fue el vuelo de Madrid IB461, que terminó aterrizando en la capital de España tras un periplo que le llevó a sobrevolar Bergantiños, dar la vuelta por Pontevedra e intentar aterrizar en Santiago desde el sur, sin éxito. Despegó de Madrid a las 19:51, tenía que haber aterrizado a las 21:00 en A Coruña, y tocó pista en Barajas a las 10:21.

La vuelta a Galicia del IB461 por la tarde FlightAware

El último avión desviado fue el Vueling VY1292 procedente de Barcelona, que debía haber aterrizado a las 22:30. Tras llegar hasta Betanzos aproximadamente, el avión dio media vuelta y acabó regresando a la ciudad condal, tomando tierra de nuevo a las 23:56 horas en el aeropuerto del Prat.

Normalidad el sábado por la mañana

Pese a la ajetreada noche del viernes, este sábado el aeropuerto ha vuelto a la normalidad, aunque con algunos retrasos, especialmente en los primeros vuelos de la mañana. Los primeros despegues a Madrid de Air Europa e Iberia lo hicieron con 40 y 20 minutos de retraso respectivamente, mientras que el de Barcelona de Vueling partió una hora y cinco minutos después de lo previsto.

Las llegadas también han ido recuperando la normalidad tras los vientos de Oriana, con retrasos de unos pocos minutos pero no más incidentes.