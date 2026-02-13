Remolcado un pesquero con seis tripulantes tras quedar a la deriva frente a Punta Langosteira

Salvamento Marítimo asistió en la noche de ayer, jueves 12 de febrero, a un pesquero con seis personas a bordo que quedó a la deriva a cuatro millas al norte de Punta Langosteira, en A Coruña.

El aviso se recibió a las 21:23 horas en el Centro de Coordinación de Salvamento en A Coruña, que movilizó de inmediato a la embarcación Salvamar Betelgeuse para acudir a la zona. El pesquero había sufrido un fallo en el eje de la hélice, lo que le impedía maniobrar, aunque no presentaba vía de agua.

A las 22:12 horas, la Salvamar ya se encontraba al costado del barco afectado, procediendo a dar firme el remolque. La embarcación fue trasladada posteriormente a puerto sin que se registrasen daños personales entre la tripulación.

La Salvamar Betelgeuse regresó a su base tras completar la operación, que se desarrolló con normalidad y sin incidencias añadidas.

Balance de 2025

Los Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo de Fisterra, A Coruña y Vigo gestionaron el año pasado la atención a 999 personas en operaciones de rescate, asistencia o búsqueda, lo que supone un descenso del 2 % respecto al ejercicio anterior.

Estas instalaciones, dependientes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Dirección General de la Marina Mercante, llevaron a cabo un total de 556 intervenciones en el ámbito marítimo.

Según los datos facilitados por Salvamento Marítimo, durante ese periodo se registraron incidentes que involucraron a 201 embarcaciones de recreo, 59 buques mercantes y 95 pesqueros.