Regresa a Madrid un vuelo con destino A Coruña tras intentar aterrizar en Santiago por el temporal

Un avión con destino A Coruña y que intentó aterrizar en el aeropuerto de Santiago de Compostela debido al temporal ha regresado finalmente a Madrid, de donde procedía. Como consecuencia, el vuelo de regreso a la capital española ha sido cancelado.

El temporal y las fuertes rachas de viento están afectando este viernes a la operativa del aeropuerto coruñés, como ya ocurrió el pasado miércoles. Así, el vuelo de Iberia 432 que hacía la ruta Madrid-A Coruña regresó al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras no lograr aterrizar en Alvedro.

El avión, además, fue desviado al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, aunque finalmente tuvo que volver al lugar de origen, según ha confirmado Aena a Europa Press. Esto tuvo como consecuencia que el vuelo A Coruña-Madrid fuese cancelado.

Precisamente, el UX7231 de Air Europa procedente de la capital española llega a A Coruña con retraso.

La cancelación y el desvío de vuelos en el aeropuerto de Alvedro está siendo habitual esta semana por seguridad, ya que el paso constante de temporales viene acompañado por fuertes rachas de viento.

El miércoles, por ejemplo, el vuelo de Iberia que tenía previsto llegar a A Coruña a las 17:05 horas no pudo aterrizar, cancelándose el de regreso, mientras que el avión de Vueling que cubría el trayecto de Londres Gatwick hasta Alvedro fue desviado a Santiago.