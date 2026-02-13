Una persona herida en Arteixo (A Coruña) tras chocar dos coches en Oseiro

Una persona ha resultado herida este viernes en Arteixo tras la colisión de dos coches. Este ha sido uno de los pocos incidentes en materia de movilidad que se han producido este 13 de febrero, aunque a primera hora de la mañana hubo retenciones para salir de A Coruña debido a una salida de vía en el acceso a la AP-9.

El accidente de Arteixo se produjo sobre las 10:20 horas, cuando dos vehículos colisionaron en la travesía de Oseiro, a la altura del 107. El 112 Galicia recibió el aviso para prestar atención sanitaria a dos personas, aunque finalmente solo una la necesitó. Hasta el lugar también se desplazó la Policía Local.

En A Coruña, por otro lado, se produjo una salida de vía sobre las 08:30 horas en el acceso a la AP-9. La Guardia Civil se desplazó al lugar del accidente, en el que se produjeron daños leves y no hubo que lamentar heridos.

La mañana, por otro lado, está siendo relativamente tranquila en una jornada en la que se ha suspendido la huelga de transporte de viajeros por carretera. Por primera vez esta semana, no hay huelga ni de tren ni de bus.