Inés Rey, tras las protestas de los surfistas en A Coruña: "El mar no es un juego"

La alcaldesa de Inés Rey defendió este viernes, durante su intervención semanal en RadioVoz, que la decisión de cerrar el acceso a las playas durante las alertas meteorológicas responde a criterios de seguridad y al cumplimiento de la normativa vigente. En este sentido, señaló que cualquier posible flexibilización solo se llevará a cabo si así lo autoriza la Xunta de Galicia.

El pasado miércoles por la tarde, surfistas de A Coruña reclamaron un nuevo protocolo que les permita practicar su deporte durante los días de alerta meteorológica. Lo hicieron en una concentración en la fuente de los surfistas, situada en el Paseo Marítimo, en la que solicitaron la modificación tanto de la normativa municipal de cierre de playas como de los protocolos establecidos por la Consellería de Presidencia, en los que se incluye la Secretaría Xeral para o Deporte.

Preguntada por este asunto, la regidora insistió en que, "partiendo de la base de que está bien que reivindiquen", las decisiones adoptadas tienen una razón de ser. "Quien marca las alertas meteorológicas es la Xunta y establece lo que se puede y no se puede hacer. Cuando se decreta el cierre de las playas se entiende que las condiciones no recomiendan estar ni en la playa ni en el mar", explicó Rey.

La alcaldesa señaló ser consciente de que los surfistas son profesionales que saben cuándo el mar se encuentra en mejores condiciones para serpear. "Nos piden acceder a las playas cuando están cerradas y nosotros tenemos que ponderar si incumplimos la norma y hacemos excepciones con ellos o si ponemos en peligro a nuestros servicios de rescate", afirmó. Un riesgo que, según explicó, ha llevado al Concello a mantener la decisión de no permitir el acceso.

La Xunta abre la posibilidad de cambiar la normativa

Asimismo, indicó que la Xunta ha manifestado su disposición a estudiar un cambio normativo y abrir la puerta a una posible flexibilización. "Si la Xunta permite que entren, nosotros cumpliremos la normativa", subrayó.

En esta línea, Inés Rey informó de que los surfistas serán recibidos por la concejala de Seguridad. Apuntó además que una de las opciones que se barajan pasa por que la Federación Gallega de Surf asuma la responsabilidad del acceso al agua, aunque reconoció que "es difícil saber quién está federado y quién no". Según indicó, el conselleiro está valorando un posible cambio en la normativa.

"Yo prefiero pasarme de responsable que pasar de ingenua. Tenemos la obligación de evitar riesgos para las personas. ¿Cómo les digo yo a quienes se están haciendo selfie en una zona con temporal que no lo hagan? ¿A unos sí y a otros no?", reflexionó la alcaldesa, antes de concluir insistiendo en que "el mar no es un juego" y que siempre priorizará la seguridad del personal de emergencias.