Inés Rey, tras la bronca en el pleno de A Coruña: "Cuando no hay respeto hay un clima irrespirable"

El pleno de A Coruña vivió ayer jueves uno de los enfrentamientos más duros que se recuerdan. Una discusión entre el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, y los concejales del PP Antonio Deus y su portavoz, Miguel Lorenzo, terminó con su suspensión, sobre la que habló este viernes la alcaldesa Inés Rey: "Cuando no hay propuestas hay insultos, y cuando no hay respeto hay un clima irrespirable".

"Estoy muy disgustada con lo que pasó ayer, con las diferentes lecturas que se ha hecho de todo, un poco sobrepasada: en el plano político no tanto, en el emocional un poco más", reconoció la regidora ante las preguntas de los medios.

Inés Rey señaló que durante el mandato pasado, iniciado en el 2019, los partidos fueron capaces de "evitar el globo de la crispación" para hacer de A Coruña "un ejemplo de política sana, de diálogo". Algo que fue posible pese a que la corporación estaba más fragmentada, con más colores políticos.

"Pensé que en el segundo mandato íbamos a seguir igual", añadió la regidora, comparando lo ocurrido con el Congreso de los Diputados, donde "cada pleno es un bochorno". "Contribuye al descrédito de la política, que es lo que les interesa a los extremistas: el denostar la actividad política para obtener réditos electorales", añadió Rey.

Un clima que "desde hace tiempo se intenta exportar aquí", hasta que finalmente se hizo visible en el pleno, según la alcaldesa. Así, Rey pidió disculpas a los ciudadanos porque "A Coruña no se merece que se vivan situaciones bochornosas como la de ayer en el pleno".

"No hay lugar a que haya descalificaciones como las que escuchamos, porque no aportan nada, y tampoco a actitudes impropias de concejales", continuó la alcaldesa, que añadió: "Fue sumamente desagradable lo que vivimos, suscribo lo que dijo Jorquera de que fue bochornoso. Y duro".

La regidora señaló que no va a consentir que ningún miembro del Gobierno falte al respeto a nadie en los plenos, al mismo tiempo que reprobó cualquier actitud encaminada a la falta de respeto a otros concejales. "No vamos a entrar en el juego en el que pretende meternos el Partido Popular, ayer supuso un punto de inflexión de la tolerancia que desde la presidencia se tiene de los plenos".

Inés Rey continuó explicando que "no somos robots" e hizo referencia a sus familias: "Cuando uno recibe ataques personales durante meses y meses, hay un momento en el que se explota. Nunca es el momento para explotar, pero eso supongo que nos pasa a todos en casa. Aguantas, y el día que explotas es el día que no toca".

La alcaldesa, además, hizo referencia a la resolución judicial sobre el apartamento de Lage, refiriéndose al hecho de que creían que una vez la hubiese, cesarían las acusaciones de la oposición. Algo de lo que habló ayer Antonio Deus en el pleno, y que originó un intercambio de palabras que terminaría con la suspensión.

La regidora apeló a hablar de lo que interesa a los ciudadanos e instó al PP a acudir a los plenos con propuestas: "Cuando no hay propuestas hay insultos, y cuando no hay respeto hay un clima irrespirable".

Inés Rey se ha comprometido a hablar con su equipo de Gobierno para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir, y ha pedido que se haga lo mismo por parte del PP para "dejar a un lado el fango" y los ataques personales.

"Estamos mal, porque no nos gusta. Hemos trabajado mucho para este pleno, para la ordenanza de terrazas y de residuos, y de lo que se está hablando es de lo ocurrido. Es una vergüenza, y me frustra", señaló la regidora.

El portavoz del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera, calificó como "bochornoso" lo ocurrido en una rueda de prensa ofrecida minutos antes de la intervención de Rey.