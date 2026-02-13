Fallece una mujer en Curtis (A Coruña) tras un accidente en el que resultó herido un hombre

Accidente con una persona fallecida y otra herida en Curtis (A Coruña)

Una persona perdió la vida y otra resultó herida este martes tras un accidente de tráfico registrado en el municipio coruñés de Curtis.

El siniestro se produjo en torno a las 15:40 horas en el punto kilométrico 671 de la carretera N-634, a la altura de la parroquia de Fisteus. Fue un particular quien dio la voz de alarma al 112 Galicia, indicando que se había producido una colisión entre dos turismos y que una de las personas implicadas se encontraba inconsciente.

Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se movilizó de inmediato a efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Betanzos, al GES de Curtis, a la Guardia Civil de Tráfico, a voluntarios de Protección Civil de Curtis y a los servicios de mantenimiento de la vía.

A su llegada, los equipos desplazados confirmaron que los ocupantes de los vehículos estaban liberados y accesibles. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento de una de las personas implicadas en el accidente.

La otra persona afectada fue atendida en el lugar y trasladada con lesiones.