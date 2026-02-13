Exigen a los Franco pagar una indemnización por ocupar el Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña)

Exigen a los Francos pagar una indemnización por ocupar el Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña) Cedida

La Asociación Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) reclamó este jueves, 12 de febrero, que el Tribunal Supremo confirme la propiedad pública del Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña) y condene a la familia Franco a indemnizar al Estado por la ocupación ilegal del inmueble. Está previsto que el fallo definitivo se dé a conocer el 19 de febrero a las 10:00 horas.

"Reclamamos una sentencia ejemplar", ha manifestado su presidente, Carlos Babío, según recoge Europa Press, que ha comparecido junto a representantes de otras entidades en una comparecencia en la que han reivindicado el papel de la sociedad gallega, con la labor de entidades y de las movilizaciones, para lograr reclamar el Pazo de Meirás para el patrimonio público.

"En sí es un hecho histórico que la lucha social consiguiera demostrar que hubo un expolio del franquismo", ha señalado Babío, en la misma línea que otros intervinientes, después de que inicialmente el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña reconociese la propiedad del Pazo de Meirás como patrimonio público, algo que ratificó luego la Audiencia Provincial de A Coruña.

Precisamente, recordaron a través de un comunicado, que la movilización ciudadana durante más de 40 años fue clave para visibilizar el expolio del Pazo y lograr las primeras sentencias que reconocieron su propiedad pública en 2020. Además, subrayan que los fallos judiciales previos reconocen la "mala fe" de los Franco en la posesión de su propiedad desde el año 1975.

Recuperar otros expolios del franquismo

Además, ha recalcado que abriría la posibilidad de "recuperar otros expolios del franquismo y acabar con su impunidad", ha sentenciado en línea con lo manifestado por otros representantes como el expresidente de la CRMH, Manuel Monge, que ha recordado que en esta misma situación están otros edificios como la Casa Cornide, en A Coruña.

Asimismo, desde CRMH señalan que la Audiencia Provincial de A Coruña, en su fallo de 2021, permitió a los herederos del dictador quedarse con los ingresos generados por el Pazo y obligaba al Estado a cubrir los gastos de mantenimiento. Un hecho que generó indignación y llevó a que colectivos organizasen una campaña de apoyo con más de 3.000 firmas y el respaldo de más de 100 entidades. Esto forzó finalmente al Estado y a otras administraciones a presentar recurso ante el Supremo.

Entre los colectivos firmantes del comunicado conjunto se encuentran: