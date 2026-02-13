A Coruña encara un viernes de Carnaval pasado por agua ante la llegada de la borrasca Oriana

Vuelve la lluvia a A Coruña. Después de la pequeña prórroga que concedió durante gran parte del jueves, este viernes resulta imposible salir de casa sin el paraguas en la mano. Una situación que, según MeteoGalicia, se prolongará durante gran parte de este primer día del Carnaval coruñés coincidiendo con el paso de una nueva borrasca.

Tras el paso de la borrasca Nils llega Oriana, la decimoquinta de alto impacto de la temporada, que irrumpe hoy con avisos activos y dejando lluvias, intensas rachas de viento y una nueva jornada de temporal marítimo, con olas de gran altura.

En concreto, MeteoGalicia ha anunciado avisos de nivel amarillo en el mar por olas de entre cuatro y cinco metros, que pasarán a nivel naranja a partir de las 21:00 horas, cuando podrían alcanzar los seis metros de altura.

En esta línea, MeteoGalicia prevé que la lluvia se mantenga durante gran parte de este viernes en la ciudad, alternándose con algún claro. Las temperaturas se situarán entre los 10 grados de mínima y 12 grados de máxima.

¿Lloverá el sábado de Carnaval?

El sábado de Carnaval es una de las fechas más esperadas de la festividad en A Coruña, ya que se celebra el desfile de comparsas por el centro de la ciudad. Además, habrá conciertos en la Plaza de María Pita del grupo portugués Farra Fanfarra.

Las predicciones de MeteoGalicia apuntan a que las precipitaciones continuarán durante la mañana del sábado, aunque con menor intensidad y frecuencia que este viernes. La mejoría llegará por la tarde, cuando se espera que deje de llover, lo que permitirá disfrutar de las actividades del Carnaval sin paraguas. El domingo, además, no se prevén lluvias hasta la noche.